Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-11-2025 ore 13 | 25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con l'incidente avvenuto sulla diramazione Roma Sud che ha visto il coinvolgimento di 3 auto al momento sono 8 km di coda tra il raccordo anulare San Cesareo verso Napoli il traffico defluisce su una sola a chi viaggia nella medesima direzione consigliamo di uscire a Monte Porzio Catone di fare rientro alla stazione di San Cesario risolto invece l'incidente sulla Cassia Veientana code smaltimento tra porta hai Castel de' ceveri in direzione Viterbo andiamo poi sulla Roma Teramo qui per traffico code a tratti da Settecamini fino a Castel Madama in direzione Teramo ci spostiamo poi sul Raccordo Anulare in Terna Si procede a rilento tra la Roma Fiumicino alla Laurentina mentre in interna non risultano criticità al momento infine nel quadrante sud della capitale code a tratti per traffico intenso da cellulare a Castel Romano in direzione Latina la mattina Cristini Astral infomobilità al momento è tutto grazie per averci seguito un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-11-2025 ore 13:25

