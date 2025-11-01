Astral infomobilità un saluto e varie trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con due denti il primo sulla diramazione Roma sud con code tra Monte Porzio Catone San Cesareo verso Napoli mentre il secondo sulla Cassia Veientana con code tra Castel de' ceveri e Formello in direzione Viterbo e la medesima direzione segnaliamo ancora la presenza del Veicolo in avaria che ora provoca le code a partire dal raccordo anulare fino a Santa Cornelia andiamo poi sulla Roma Teramo qui per traffico si sta in coda da 20 camini fino a Castel Madama in direzione Teramo sempre sulla Roma Teramo ma sul tratto Urbano code all'altezza di Portonaccio in direzione della tangenziale est nel senso opposto si rallenta all'altezza di Tor Cervara ci possiamo poi sul Raccordo Anulare in interna code per traffico tra la Cassia bis e la Salaria e poi tra le uscite diramazione Roma Sud Pontina in esterna code a tratti tra la Roma Fiumicino e Anagnina guarda le consolari sulla Flaminia si segnalano auto in coda per traffico intenso all'altezza di Labaro in direzione Terni infine nel quadrante sud della capitale code a tratti per traffico intenso da raccordo a Castel Romano in direzione Latina Nella direzione opposta si registrano code tra Spinaceto e raccordo anulare la mattina Christine Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-11-2025 ore 12:25