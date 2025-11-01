Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-11-2025 ore 10 | 25
Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con le notizie sul traffico sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna a causa del traffico intenso Si procede a rilento tra le uscite Ardeatine diramazione Roma sud e più avanti code tra la Casilina il bivio per la Roma Teramo poi sulla diramazione Roma Nord sempre per traffico Si procede a rilento fino a Settebagni in direzione della A1 Firenze Roma code anche sulla Roma Teramo all'altezza del casello di Roma Est verso Teramo diamo uno sguardo ai cantieri proseguono i lavori sulla via Casilina all'altezza di Ferentino intervento che interessa il tratto compreso tra il km 71 e 72 circa è stato prorogato fino al 8 novembre per tutta la durata dei lavori rimane chiuso al traffico il tratto stradale con possibili rallentamenti e deviazioni sulla viabilità locale chiudiamo con il trasporto pubblico capitolino in occasione del ponte di Ognissanti oggi e domani 2 novembre i Fori Imperiali pedonalizzato il pertanto la circolazione veicolare sarà sospesa e alcune linee Atac saranno deviate Si raccomanda ai cittadini e ai turisti di prestare attenzione alla viabilità circostante alle modifiche dei trasporti pubblici da mattina Cristini Astral infomobilità al momento è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
