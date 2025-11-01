Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-11-2025 ore 09 | 40
Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio risolto l'incidente avvenuto in precedenza sulla Roma Napoli traffico ora scorrevole tra Valmontone Anagni verso Napoli al momento non si segnalano altri problemi sulla maggior parte delle strade e autostrade della Regione attenzione alla nebbia visibilità ridotta in diverse zone della Regione raccomandiamo Dunque prudenza alla guida è uno sguardo agli eventi nella capitale si sta svolgendo la gara podistica denominata corsa dei santi che durerà fino alle 10:30 con partenza e arrivo in Piazza Pio XII dalle 7 del mattino sono state chiuse al traffico le strade lungo il percorso della corsa sono previste Inoltre sospensioni modifiche alle linee bus di zona i dettagli delle strade delle linee bus interessate dalle modifiche sono disponibili sul nostro sito alla pagina dedicata in chiusura il trasporto pubblico fino a domani 2 novembre in occasione della commemorazione dei defunti sono potenziati i collegamenti verso i cimiteri cittadini interessata anche la linea c19 per il cimitero di Ostia Antica a tutti i dettagli sono disponibili sulla nostra apposito infomobilità Astral spa. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
