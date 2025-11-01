Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-11-2025 ore 08 | 40
Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio permane ancora al dente avvenuto in precedenza sulla Roma Napoli con un aumento delle code fino a 2 chilometri tra Valmontone e Anagni verso Napoli Tuttavia su gran parte della rete viaria regionale momentaneamente non risulta ulteriori criticità passiamo agli eventi nella capitale si sta svolgendo la gara podistica denominata corsa dei santi che durerà fino alle 10:30 con partenza e arrivo in Piazza Pio XII dalle 7 del mattino sono state chiuse al traffico le strade lungo il percorso della corsa sono previste Inoltre sospensioni e modifiche alle linee bus di zona i dettagli delle strade delle linee bus versate dalle modifiche sono disponibili sul nostro sito alla pagina dedicata Infine per il trasporto pubblico capitolino fino a domani 2 novembre in occasione del periodo dedicato alla commemorazione defunti sono potenziati i collegamenti per i cimiteri cittadini interessata anche la linea c19 per il cimitero di Ostia Antica tutti i dettagli sono consultabili sul nostro sito infomobil Astral spa. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
