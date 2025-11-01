Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio nelle prime ore di questa mattina la circolazione risulta priva di particolari criticità su gran parte della rete viaria regionale fatta eccezione per un incidente sulla Roma Napoli Il quale causa un km di coda tra Colleferro e Anagni in direzione non diamo uno sguardo ai cantieri sulla A1 roma-napoli l'uscita di Ceprano sarà chiusa al traffico dalle ore 22 alle ore 6 Nella notte tra il 3 e il 4 novembre per lavori Provenendo da Napoli l'uscita consigli Pontecorvo mentre per chi proviene da Roma si consiglia l'uscita a Frosinone chiudiamo con gli eventi nella capitale appuntamento con la corsa dei Santi manifestazione podistica che si terrà oggi con parte se ritorni in Piazza Pio XII l'evento è composto da due gare competitive che si snodano per le vie del centro sul fronte della viabilità già dalle ore 7 sono scattate le chiusure al traffico sulle strade state dal percorso della manifestazione sono previste Inoltre sospensioni e modifiche alle linee bus di zona i dettagli delle strade delle linee bus interessate dalle modifiche sono disponibili sul nostro sito alla pagina dedicata da Martina Cristini Astral infomobilità al momento è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-11-2025 ore 07:25