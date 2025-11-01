Viabilità l' annuncio di Forza Italia | Via ai lavori sulla Casteltermini–San Biagio Platani

Agrigentonotizie.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il vice coordinatore regionale di Forza Italia e coordinatore provinciale di Agrigento, Riccardo Gallo, insieme alla deputata regionale Margherita La Rocca Ruvolo, accolgono con favore l’aggiudicazione del bando per la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza della strada provinciale 20. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

L’annuncio di Tajani: “Forza Italia a Congresso. Nel 2027 sarà eletto il segretario” - La road map: prima delle Politiche congresso per scegliere il nuovo leader San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) – ... Scrive quotidiano.net

La mossa di Forza Italia: "Parlamentari in lista" - Dalla festa nazionale di Telese, in provincia di Benevento, il leader azzurro Antonio Tajani cala l'annuncio a sorpresa: ... Riporta ilgiornale.it

Il ritorno in politica del canterino Baldelli e altre pillole - L’ex parlamentare, nonché imitatore apprezzatissimo dal compianto Silvio Berlusconi, tra una gag social su Gualtieri e l ... Si legge su lettera43.it

Cerca Video su questo argomento: Viabilit224 Annuncio Forza Italia