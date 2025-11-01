Via Ugo Bassi e il tram Cantieri all’incrocio con via Marconi Ecco tutti i bus deviati

I cantieri per il tram avanzano e dopo la riapertura (in anticipo) di via San Felice, da lunedì si registrerà una nuova modifica nel tratto di via Ugo Bassi vicino a via Marconi che riguarderà di conseguenza anche un cambio alla viabilità in quel tratto e una modifica di rete da parte di Tper. Si comincia dopo il weekend, con la cantierizzazione della parte nord di via Ugo Bassi, fino all’incrocio con via San Gervasio, per posare il binario di collegamento con via San Felice. Un assetto che comporterà un restringimento di carreggiata anche in via Marconi, via che manterrà il doppio senso di circolazione, mentre piazza Malpighi conserverà una doppia corsia per proseguire diritto e per svoltare a destra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Via Ugo Bassi e il tram. Cantieri all’incrocio con via Marconi. Ecco tutti i bus deviati

