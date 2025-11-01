Via Tarlati caos al cimitero Lunghe code e proteste | Un cantiere ora è assurdo
Giorni di incolonnamenti in via Tarlati. La causa? Lavori di Enel per la sostituzione dell’infrastruttura della media tensione che interessa diverse zone della città. Il cantiere, partito dalla rotatoria principale di via Tarlati, ha comportato la chiusura temporanea di tratti della carreggiata con inevitabili disagi per residenti e automobilisti. Sul posto sono stati effettuati scavi per l’installazione di nuovi impianti e il passaggio dei tubi sotterranei, operazioni che hanno richiesto l’occupazione della sede stradale per alcuni tratti. Ma buone notizie per oggi, giornata da bollino rosso per la città. 🔗 Leggi su Lanazione.it
