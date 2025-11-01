Via San Tomaso torni il doppio senso Il Comune di Bergamo | Valutiamo altre soluzioni
L’ASSEMBLEA. I residenti agguerriti chiedono a Palazzo Frizzoni di rivedere il provvedimento: «Calato dall’alto, un quartiere penalizzato». Berlanda: «Non si cambia, ma possibili accorgimenti». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
«Via San Tomaso, torni il doppio senso». Il Comune di Bergamo: «Valutiamo altre soluzioni» - I residenti agguerriti chiedono al Comune di Bergamo di rivedere il provvedimento. Riporta ecodibergamo.it
Bergamo, a San Tomaso proteste per il senso unico - Gli abitanti del quartiere hanno organizzato un’assemblea pubblica: «Costretti al “giro dell’oca” per tornare a casa». Come scrive ecodibergamo.it
Bergamo, come cambia la viabilità in via San Tomaso de' Calvi (e dintorni) - Da mercoledì 15 ottobre verrà istituito il senso unico proprio nell’omonima via, in direzione di via San Bernardino. Secondo bergamo.corriere.it