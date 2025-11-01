Via Narbone ridotta a discarica e la Tari è sempre più cara
Un intero isolato - quello tra via Narbone e via Pavia - tra inciviltà, degrado, mancanza d'igiene e di adeguati controlli. Ci sono vari condomini e palazzine servite dal “porta a porta” ma nessuno controlla, se passate la sera soltanto un edificio esce i carrellati per la raccolta differenziata. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
