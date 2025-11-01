Via da Milano per un anno Mohammed Hannoun fa ricorso
Milano, 1 novembre 2025 – Mohammed Hannoun passa al contrattacco. Il presidente dell’associazione Palestinesi in Italia, colpito nei giorni scorsi da un foglio di via che lo costringerebbe a rimanere lontano da Milano un anno, è pronto a opporsi al provvedimento. L’annuncio. ''Farò ricorso contro il foglio di via. I miei legali sono già al lavoro''. Lo ha detto oggi, sabato 1 novembre, lo stesso Hannoun, a margine del corteo propal in corso a Milano. Il questore di Milano, Bruno Megale, ha emesso, lo scorso 25 ottobre, un provvedimento di allontanamento e divieto di rientro in città nei confronti di Hannoun. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
