Via da Milano per un anno Mohammed Hannoun fa ricorso

Ilgiorno.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 1 novembre 2025 – Mohammed Hannoun passa al contrattacco. Il presidente dell’associazione Palestinesi in Italia, colpito nei giorni scorsi da un foglio di via che lo costringerebbe a rimanere lontano da Milano un anno, è pronto a opporsi al provvedimento. L’annuncio. ''Farò ricorso contro il foglio di via. I miei legali sono già al lavoro''. Lo ha detto oggi, sabato 1 novembre, lo stesso Hannoun, a margine del corteo propal in corso a Milano. Il questore di Milano, Bruno Megale, ha emesso, lo scorso 25 ottobre, un provvedimento di allontanamento e divieto di rientro in città nei confronti di Hannoun. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

via da milano per un anno mohammed hannoun fa ricorso

© Ilgiorno.it - Via da Milano per un anno, Mohammed Hannoun fa ricorso

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

via milano anno mohammedMohammed Hannoun non potrà tornare a Milano: emesso foglio di via per l'attivista Propal - Il provvedimento è stato notificato al presidente dell'associazione palestinesi in Italia nella giornata di sabato 25 ottobre ... Riporta milanotoday.it

via milano anno mohammed'Frasi proHamas', via da Milano per un anno il presidente dei palestinesi in Italia - Per un anno Mohammad Hannoun, presidente dell'associazione Palestinesi in Italia, non potrà mettere piede a Milano. Segnala ansa.it

via milano anno mohammed'Daspo' da Milano per Hannoun, l'annuncio dal corteo pro Pal: "Farò ricorso" - ma al corteo costante che da due anni non si è mai fermato nella ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Via Milano Anno Mohammed