Non bisogna avere paura dell’intelligenza artificiale: è parte di una grande rivoluzione in atto, ma non mina i posti di lavoro delle persone. Oggi la sfida a livello globale non è IA contro essere umano, ma è tra gli esseri umani che sanno progettarla, realizzarla e governarla contro gli esseri umani che invece non ne sono capaci». A spiegarlo è Mario Nobile, direttore generale di AgId, l’agenzia per l’Italia Digitale. È sua, e del suo team di lavoro, la responsabilità di coordinare e promuovere la strategia nazionale per l’intelligenza artificiale. Il 10 ottobre è entrata in vigore la nuova legge italiana sull’IA che ne disciplina l’uso e valorizza le competenze «made in Italy». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Vi spiego perché in Italia l’IA non deve farci paura"