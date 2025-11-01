Vetri dei bus rotti e cestini divelti dopo Halloween la conta dei danni La condanna del sindaco | Inaccettabile

"La notte di Halloween lascia alla città una conta dei danni pesante, frutto di gesti incivili che nulla hanno a che vedere con il divertimento". Così in un post sui social il sindaco di Bari, Vito Leccese, traccia un bilancio dei danneggiamenti verificatisi la notte scorsa in città, con "autobus. 🔗 Leggi su Baritoday.it

