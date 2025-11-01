Vertenza nido Usb e Pagani allo scontro
Si sono dati appuntamento per lunedì alle 20 nella sala di via Zara per la seduta del Consiglio comunale. L’invito ai genitori dei bambini che frequentano l’ asilo nido Pollicino ad essere presenti, arriva dalla Federazione Usb di Monza e Brianza che da tempo fotografa le condizioni di lavoro delle educatrici. All’ordine del giorno anche la richiesta di confronto urgente sulle criticità del nido presentato dal gruppo consiliare Lega Salvini Lombardia per conto di tutta la coalizione di centrodestra. "Le lavoratrici meritano ascolto, non silenzi o delegittimazioni". A fronte delle richieste di incontro con il sindaco Fabrizio Pagani (nella foto), "sistematicamente rifiutate senza fornire motivazioni valide", il primo cittadino aveva risposto: "L’amministrazione comunale ha sempre dato riscontro prontamente alle istanze di educatrici e genitori attraverso le rappresentanze sindacali legittimate, Rsu e organizzazioni sindacali firmatarie del Ccnl, le quali, ad oggi, non hanno avanzato richieste o manifestato criticità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
