Verso le Regionali Conte a Bari | Decaro miglior interprete per il progetto politico della coalizione

Baritoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giuseppe Conte arriva a Bari per una delle tappe del tour elettorale in vista delle elezioni regionali del 23 e 24 novembre. Il leader del Movimento 5 Stelle, nel capoluogo pugliese, ha partecipato in mattinata a un appuntamento (altri incontri sono in programma nel pomeriggio), fermandosi poi a. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Verso le Regionali, Conte a Bari: "Decaro miglior interprete per il progetto politico della coalizione" - Il leader dei 5 Stelle ha fatto tappa nel capoluogo per alcuni appuntamenti del suo tour elettorale. Si legge su baritoday.it

verso regionali conte bariRegionali, non solo Meloni a Bari. A sinistra attesa anche per Schlein e Conte in sostegno a Decaro - A sinistra si attendono i leader dei partiti nazionali: il segretario pugliese dem Domenico De Santis è al lavoro per definire l’agenda della segreteria Elly Schlein (ma anche di Stefano Bonaccini e ... Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it

Regionali, il sondaggio: Decaro verso il “cappotto” con il 70% delle preferenze - Centrosinistra in vantaggio, Antonio Decaro – candidato del fronte progressista in Puglia – è pronto a bissare il voto delle scorse elezioni amministrative a Bari, dove Vito Leccese si impose con il ... Da quotidianodipuglia.it

Cerca Video su questo argomento: Verso Regionali Conte Bari