Verso le città-spugna | Materiali drenanti e più parchi in centro
Ormai è una realtà: durante le piogge intense le città si paralizzano. Strade allagate, tombini saltati, pioggia nelle aule. Una delle soluzioni è quella delle città spugna, modello urbanistico che trasforma il problema in risorsa. Secondo l’architetto pisano Patrizia Bongiovanni, non serve uno stravolgimento urbanistico, ma "una lettura diversa del territorio, potenziando le caratteristiche naturali del suolo e favorendo ciò che aiuta a drenare l’acqua. Tutto parte dallo studio del territorio: rendere i terreni più assorbenti alle piogge e alle acque meteoriche. Le nostre fognature non riescono più a reggere gli acquazzoni: se usiamo un approccio urbanistico che limita l’eccessiva cementificazione, evitiamo questi rischi e costruiamo città più resilienti". 🔗 Leggi su Lanazione.it
