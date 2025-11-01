verso la sfida contro la roma leao presente tomori non recupera

Rafa Leao ci sarà domani sera contro la Roma, Tomori probabilmente no. Una buona e una cattiva notizia per Allegri che ieri nell’allenamento mattutino ha avuto risposte confortanti dal portoghese, tornato in gruppo (“differenziato“ invece per il difensore, ancora dolorante al ginocchio, ma pure per Gimenez che ha problemi alla caviglia) dopo aver superato l’infiammazione all’anca che lo aveva condizionato nel secondo tempo del match contro il Pisa e durante la prima frazione con l’Atalanta (nella ripresa era stato costretto ad uscire per fare posto a Nkunku ). Dunque Leao si candida per una maglia da titolare contro i giallorossi facendo tirare un bel sospiro di sollievo all’allenatore che (aspettando il rientro di Pulisic, l’8 novembre a Parma) deve decidere con chi completare l’attacco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

