Verona Inter Serdar alza bandiera bianca | ufficiale il forfait per il match di domani! L’annuncio degli scaligeri

Arrivano brutte notizie dall'infermeria dell'Hellas Verona alla vigilia della sfida di campionato contro l'Inter. Il tecnico Paolo Zanetti dovrà fare a meno di un elemento fondamentale del suo centrocampo: il tedesco Suat Serdar. Il club scaligero ha comunicato ufficialmente che il giocatore non sarà a disposizione per il match di domani, valido per la decima giornata di Serie A. Serdar ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio durante la precedente gara contro il Como, un infortunio che lo costringe ai box e complica i piani tattici dell'allenatore.

