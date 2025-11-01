Verona Inter può essere Luis Henrique la grande sorpresa di formazione! Chivu ci pensa

Inter News 24 : l’idea per domani. La trasferta di domani pomeriggio contro l’Hellas Verona, in programma alle ore 12:30, potrebbe riservare una sorpresa nella formazione dell’Inter. Il tecnico Cristian Chivu starebbe valutando una mossa tanto inattesa quanto audace per la corsia esterna, confermando ancora una volta il coraggio e la determinazione che animano le sue scelte di campo. Come riferito da Sky Sport, l’allenatore nerazzurro potrebbe decidere di concedere un turno di riposo all’instancabile esterno olandese Denzel Dumfries per lanciare dal primo minuto il brasiliano Luis Henrique. 🔗 Leggi su Internews24.com

