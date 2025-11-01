Verona-Inter probabili formazioni | Bo-La di nuovo insieme l’ex Gagliardini a centrocampo

La 10ª giornata di Serie A è cominciata e in questo turno l’Inter cercherà di portarsi a casa un’altra vittoria dopo aver vinto contro la Fiorentina di Stefano Pioli e aver ricominciato ad anellare una nuova striscia positiva. Contro il Verona, al Bentegodi, Chivu avrà la possibilità di conquistare altri tre punti e avvicinarsi alla vetta della classifica, anche in attesa del match tra Milan e Roma. Dato il turno infrasettimanale e la prossima sfida di Champions League, Chivu proverà a gestire le forze della sua Inter, sebbene alcuni calciatori risultino indispensabile. A difesa di Sommer ci dovrebbero essere Akanji, Acerbi e Bastoni che riprenderanno il proprio posto dopo aver lasciato Bisseck in campo contro la viola. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

