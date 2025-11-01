Inter News 24 Verona Inter, quindici anni dopo quel terribile incidente, l’ex capitano del Chievo racconta il legame con l’attuale tecnico dell’Inter. Un rumore sordo, poi il buio. Era il 6 gennaio 2010, stadio Bentegodi di Verona, quando Cristian Chivu e Sergio Pellissier si scontrarono violentemente di testa durante Chievo-Inter. Da quel giorno la vita dell’attuale tecnico nerazzurro cambiò per sempre: un intervento chirurgico d’urgenza alla testa, una lunga riabilitazione e il ritorno in campo con il celebre caschetto protettivo, simbolo della rinascita. Domenica Chivu tornerà su quel campo, per la prima volta da allenatore dell’ Inter, con la consapevolezza che proprio lì iniziò la sua “seconda vita”. 🔗 Leggi su Internews24.com

Verona Inter, Pellissier ricorda lo scontro con Chivu: «Quel giorno poteva finire diversamente, ma ci ha uniti»