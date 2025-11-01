Verona Inter Pellissier ricorda lo scontro con Chivu | Quel giorno poteva finire diversamente ma ci ha uniti
Inter News 24 Verona Inter, quindici anni dopo quel terribile incidente, l’ex capitano del Chievo racconta il legame con l’attuale tecnico dell’Inter. Un rumore sordo, poi il buio. Era il 6 gennaio 2010, stadio Bentegodi di Verona, quando Cristian Chivu e Sergio Pellissier si scontrarono violentemente di testa durante Chievo-Inter. Da quel giorno la vita dell’attuale tecnico nerazzurro cambiò per sempre: un intervento chirurgico d’urgenza alla testa, una lunga riabilitazione e il ritorno in campo con il celebre caschetto protettivo, simbolo della rinascita. Domenica Chivu tornerà su quel campo, per la prima volta da allenatore dell’ Inter, con la consapevolezza che proprio lì iniziò la sua “seconda vita”. 🔗 Leggi su Internews24.com
Scopri altri approfondimenti
Verona-Inter, previsti oltre 27mila spettatori al Bentegodi: settore ospiti esaurito - X Vai su X
? Verso Verona-Inter, la probabile formazione. Tornano de Vrij e Carlos Augusto tra i titolari. Bonny favorito su Pio Esposito. ? Confermato Petar Sucic! - Sky Sport - facebook.com Vai su Facebook
Verso Verona-Inter, nerazzurri in gol con 10 giocatori diversi come l'Atalanta. Un dato triste per gli scaligeri - Inter e dunque diamo un piccolo sguardo a qualche statistica interessante pubblicaa dai colleghi di Opta. Segnala msn.com