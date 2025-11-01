Verona-Inter Lunch Match domani
Inter, Totti “Inter squadra più elegante del campionato” Dopo la netta vittoria per 3-0 sulla Fiorentina, maturata nell’ultima mezz’ora di gioco per una forte resistenza della difesa viola, l’Inter affronterà un nuovo impegno in Serie A. D omenica 2 Novembre 2025, alle 12:30, la squadra scenderà in campo allo Stadio Marcantonio Bentegodi L'articolo Verona-Inter Lunch Match domani proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
-24 ore a Verona-Inter ? Nell'attesa, vi accompagniamo con il nuovo episodio del nostro podcast, Del cielo e della notte ? Dentro ci sono i vuoti di memoria sugli arbitri, la battuta prima del colpo, la mossa di Chivu e quell’interista che ti sfugge - X Vai su X
Sky - Inter, fiducia a Sucic anche a Verona. - facebook.com Vai su Facebook
Pronostico Hellas Verona-Inter: probabili formazioni, quote, guida tv e scommesse sul lunch match della 10° giornata di Serie A - Analisi, probabili formazioni, guida tv, quote e scommesse 10° giornata Serie A. Come scrive betitaliaweb.it
FLASH | Verona-Inter, c’è il verdetto su Thuram e Martinez! - Verona Inter – Giornata di vigilia per l’Inter, che domani (domenica 2 novembre) sfiderà il Verona nel lunch match della 10^ giornata di Serie A: per i nerazzurri arrivano importanti novità. Scrive fantamaster.it
Le probabili formazioni di Verona-Inter (Serie A) - L'articolo originale è stato pubblicato da 90min. Scrive msn.com