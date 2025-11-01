Verona Inter Chivu studia la formazione | ci sono questi dubbi

Inter News 24 Verona Inter, le ultime in vista della nona giornata di Serie A in programma al Bentegodi per la squadra di Chivu. I dettagli. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Marcus Thuram si avvicina gradualmente al rientro ma il suo impiego domani contro il Verona resta in forte dubbio. L’attaccante francese, fermo da circa un mese per un infortunio muscolare, ha finalmente svolto l’intera seduta con il gruppo nella giornata di ieri, dopo aver lavorato solo parzialmente giovedì. È un segnale incoraggiante, ma Cristian Chivu non vuole correre rischi e prenderà una decisione soltanto al termine della rifinitura di oggi. 🔗 Leggi su Internews24.com

