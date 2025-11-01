Verona-Inter Chivu con Bonny e Lautaro Fuori Calha | probabili formazioni e orari tv

Milano, 1 novembre 2025 – La netta vittoria con la Fiorentina ha rilanciato le quotazioni Scudetto dell’Inter di Christian Chivu, che invece aveva subito una importante battuta di arresto, con polemiche, a Napoli. Meno tre per i nerazzurri dai campioni d’Italia in carica, con anche la Roma a far coppia di testa con i partenopei a quota 21. Classifica ancora corta, se si pensa che il Milan è a 18 punti con il Como a 16 e la coppia Bologna-Juventus a 15. Per l’Inter, dunque, la necessità di dare ulteriore continuità con la trasferta, a ora di pranzo, in quel di Verona contro la formazione di Zanetti che è ancora ferma a zero nella casella delle vittorie. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Verona-Inter, Chivu con Bonny e Lautaro. Fuori Calha: probabili formazioni e orari tv

