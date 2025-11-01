Verona Inter Bonny cerca un altro gol | le quote dei marcatori per la sfida del Bentegodi

Internews24.com | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Verona Inter, l’attaccante francese pronto a guidare l’attacco nerazzurro: Thuram in panchina, fiducia all’ex Parma. Dopo il convincente 3-0 contro la Fiorentina, l’Inter di Cristian Chivu si prepara alla sfida di domenica alle 12.30 al Bentegodi contro l’ Hellas Verona. Il tecnico rumeno potrebbe confermare Ange-Yoan Bonny al centro dell’attacco, mentre Marcus Thuram, appena rientrato in gruppo dopo lo stop al bicipite femorale, dovrebbe partire dalla panchina per evitare rischi inutili. Secondo le principali piattaforme di scommesse, il giovane francese ex Parma è tra i protagonisti più attesi del match, anche in ottica marcatori. 🔗 Leggi su Internews24.com

verona inter bonny cerca un altro gol le quote dei marcatori per la sfida del bentegodi

© Internews24.com - Verona Inter, Bonny cerca un altro gol: le quote dei marcatori per la sfida del Bentegodi

Leggi anche questi approfondimenti

verona inter bonny cercaVerona-Inter, pronostico marcatori: Bonny cerca conferme, ma la tentazione è un’altra - L'Inter scenderà in campo a Verona contro l’Hellas domenica alle ore 12. Secondo msn.com

verona inter bonny cercaVerona Inter, Chivu studia le possibili rotazioni e il turnover: fiducia a Sucic, chance dal 1 minuto per Carlos Augusto e Bonny - Le ultimissime notizie Dopo il netto successo contro la Fiorentina, l’Inter si prepara a tornare in campo ... Scrive calcionews24.com

Verona-Inter pronostico e quote: la chicca dell'esperto - Inter degli esperti di CalcioMercato con un focus sulla chicca sul risultato esatto. Lo riporta calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Verona Inter Bonny Cerca