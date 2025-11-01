Verissimo tra gli ospiti del weekend Roberto Bolle Asia Argento e Claudio Amendola

Verissimo, tra gli ospiti di Silvia Toffanin dell’1 e 2 novembre ci sono Roberto Bolle, Asia Argento, Claudio Amendola, Nicoletta Mantovani, Caterina Murino e la campionessa di pallavolo Alessia Orro. Sabato 1 e domenica 2 novembre su Canale 5, weekend in compagnia di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin. Sabato alle ore 16.30 Silvia Toffanin accoglierà Nicoletta Mantovani che parlerà di Pavarotti 90, il grande tributo che Canale 5 manderà in onda il 5 novembre per celebrare, a 90 anni dalla nascita, il Maestro Luciano Pavarotti. In studio l’attrice Caterina Murino, diventata mamma, dopo un lungo percorso, del piccolo Demetrio Tancredi. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Verissimo, tra gli ospiti del weekend Roberto Bolle, Asia Argento e Claudio Amendola

Contenuti che potrebbero interessarti

Evelina Sgarbi torna a parlare in tv: gli ospiti di Verissimo del weekend - X Vai su X

Verissimo, domenica 26 ottobre: ospiti e interviste di oggi Link articolo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook

Verissimo di Silvia Toffanin, ospiti ed anticipazioni di sabato 1 e domenica 2 novembre 2025 - Tante nuove interviste nel doppio appuntamento del weekend di Verissimo: tutti gli ospiti di sabato 1 e domenica 2 novembre su Canale 5. Da superguidatv.it

In studio anche le attrici Caterina Murino e Asia Argento, l'attore Claudio Amendola e la figlia di Vittorio Sgarbi, Evelina - Anche questo weekend in studio arriveranno molti ospiti pronti a raccontarsi, tra cui il ballerino Roberto Bolle, la campionessa ... Lo riporta gazzetta.it

Verissimo, Roberto Bolle e Alessia Orro tra gli ospiti dell'1 e 2 novembre - In studio anche le attrici Caterina Murino e Asia Argento, l'attore Claudio Amendola e anche la figlia di Vittorio Sgarbi, Evelina ... Come scrive msn.com