Verissimo ospiti e anticipazioni oggi e domani su Canale 5
(Adnkronos) – Verissimo torna su Canale 5 per due nuove puntate condotte da Silvia Toffanin oggi sabato 1 novembre e domani domenica 2 novembre. Il programma di oggi pomeriggio, a partire dalle 16.30, si apre con l'intervista a Nicoletta Mantovani, che parlerà di Pavarotti 90, il grande tributo che Canale 5 manderà in onda il . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
