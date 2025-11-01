Verissimo | Evelina Sgarbi torna da Silvia Toffanin Tutti gli ospiti del weekend
Silvia Toffanin torna come ogni settimana a presidiare il weekend di Canale 5 con due nuove puntate di Verissimo, il programma di interviste in onda oggi, sabato 1° novembre, e domani, domenica 2 novembre. Ecco le anticipazioni e gli ospiti: Ospiti di Verissimo di sabato 1° novembre – ore 16.30. Sabato Silvia Toffanin accoglierà Nicoletta Mantovani che parlerà di Pavarotti 90, il grande tributo che Canale 5 manderà in onda il 5 novembre per celebrare, a 90 anni dalla nascita, il Maestro Luciano Pavarotti. In studio l’attrice Caterina Murino, diventata mamma, dopo un lungo percorso, del piccolo Demetrio Tancredi. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Scopri altri approfondimenti
Evelina Sgarbi torna a parlare in tv: gli ospiti di Verissimo del weekend - X Vai su X
“Non mi convince quello che è uscito dopo le mie denunce. Lui avrebbe reagito in prima persona” Evelina Sgarbi a Verissimo difende la richiesta di amministratore di sostegno per il padre Vittorio - facebook.com Vai su Facebook
Evelina Sgarbi torna a parlare in tv: gli ospiti di Verissimo del weekend - Torna l’appuntamento del weekend con Verissimo, condotto da Silvia Toffanin: due puntate ricche di storie e volti amati dal pubblico accompagneranno i telespettatori sabato 1 novembre ... Scrive ilmessaggero.it
Anticipazioni Verissimo del 26 ottobre, Evelina Sgarbi torna a parlare del padre Vittorio - Nuovo appuntamento con Verissimo nel pomeriggio di domenica 26 ottobre: tra gli ospiti di Silvia Toffanin anche Evelina Sgarbi ... Scrive dilei.it
Verissimo di Silvia Toffanin, ospiti ed anticipazioni di sabato 1 e domenica 2 novembre 2025 - Tante nuove interviste nel doppio appuntamento del weekend di Verissimo: tutti gli ospiti di sabato 1 e domenica 2 novembre su Canale 5. Da superguidatv.it