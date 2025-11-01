Verissimo | Evelina Sgarbi torna da Silvia Toffanin Tutti gli ospiti del weekend

1 nov 2025

Silvia Toffanin torna come ogni settimana a presidiare il weekend di Canale 5 con due nuove puntate di Verissimo, il programma di interviste in onda oggi, sabato 1° novembre, e domani, domenica 2 novembre.  Ecco le anticipazioni e gli ospiti: Ospiti di Verissimo di sabato 1° novembre – ore 16.30. Sabato Silvia Toffanin accoglierà  Nicoletta Mantovani  che parlerà di Pavarotti 90, il grande tributo che Canale 5 manderà in onda il 5 novembre per celebrare, a 90 anni dalla nascita, il Maestro  Luciano Pavarotti. In studio l’attrice  Caterina Murino, diventata mamma, dopo un lungo percorso, del piccolo Demetrio Tancredi. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

