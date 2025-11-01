Verissimo di Silvia Toffanin ospiti ed anticipazioni di sabato 1 e domenica 2 novembre 2025

Torna l’appuntamento con Verissimo, il rotocalco televisivo di successo presentato da Silvia Toffanin su Canale 5. Scopriamo insieme le anticipazioni sul weekend di interviste ed ospiti delle puntate di sabato 1 e domenica 2 novembre 2025. Verissimo, interviste ed ospiti di oggi: sabato 1 novembre 2025. Oggi, sabato 1 novembre 2025 dalle ore 16.30 va in onda una nuova puntata di Verissimo, il rotocalco presentato da Silvia Toffanin su Canale 5. Nella puntata di oggi ospite in studio Nicoletta Mantovani per presentare “Pavarotti 90”, il concerto – evento dedicato a Luciano Pavarotti in occasione del suo 90esimo anniversario. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Verissimo di Silvia Toffanin, ospiti ed anticipazioni di sabato 1 e domenica 2 novembre 2025

Leggi anche questi approfondimenti

Domani sera a #thisisme si gioca a #LaRuotaDellaFortuna con Gerry, Samira, Il Volo, Buffon e Silvia #AscoltiTv #verissimo @fanpiùattivi #fblifestyle - facebook.com Vai su Facebook

Alessia Orro a Verissimo, tutti gli ospiti dell'1 e 2 novembre - Il mese di novembre inizia all'insegna dello sport per Silvia Toffanin, che parlerà anche di attualità, gossip e cronaca rosa ... Segnala corrieredellosport.it

Verissimo di Silvia Toffanin, ospiti ed anticipazioni di sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025 - Silvia Toffanin torna con Verissimo sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025 su Canale 5: ospiti ed anticipazioni del weekend! Lo riporta superguidatv.it

Verissimo, Roberto Bolle e Alessia Orro tra gli ospiti dell'1 e 2 novembre - In studio anche le attrici Caterina Murino e Asia Argento, l'attore Claudio Amendola e anche la figlia di Vittorio Sgarbi, Evelina ... Lo riporta msn.com