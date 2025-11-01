Verissimo Alex Belli e Delia Duran presto genitori | Dopo 5 anni di tentativi ce l’abbiamo fatta

Delia Duran e Alex Belli sono al settimo cielo: i due hanno infatti confermato che diventeranno presto genitori per la prima volta. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, la coppia ha ripercorso le tappe più importanti nel percorso verso la genitorialità, arrivata nel momento in cui avevano perso le speranze. Alex Belli e Delia Duran, l’annuncio a Verissimo. Il pancino in vist a non lascia dubbi: Delia Duran è in attesa del suo primo figlio dal marito Alex Belli. Entrando nello studio di Verissimo, la modella e attrice venezuelana sfoggia con orgoglio le rotondità della gravidanza, giunta già al quarto mese: “ È un’emozione fortissima sapere che finalmente sono incinta. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Verissimo, Alex Belli e Delia Duran presto genitori: “Dopo 5 anni di tentativi ce l’abbiamo fatta”

