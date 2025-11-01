Inter News 24 Ventola, ex centravanti di Serie A, ha esaltato l’ambiente nerazzurro e il gol del croato contro la Fiorentina: le parole. Ospite della trasmissione “Viva el Futbol”, Nicola Ventola ha commentato la vittoria dell’Inter contro la Fiorentina, analizzando il momento della squadra di Cristian Chivu e l’atmosfera vissuta mercoledì sera a San Siro. «Incredibile, nel primo tempo la Fiorentina era in difficoltà e rinunciataria, ma la gara la faceva l’Inter. Si stava creando quasi un’apatia, nonostante il dominio nerazzurro. Nel secondo tempo, però, c’era una magia: come se si fosse riscaldato anche il pubblico», ha spiegato l’ex attaccante. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Ventola esalta la prova del croato: «Sucic pazzesco, ma la vera magia a San Siro è stata del pubblico»