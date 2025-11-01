Venezuela Trump frena sull' attacco imminente Maduro chiede i missili a Putin per difendersi
Gli Stati Uniti sarebbero vicini a un attacco in Venezuela. E gli obiettivi sono stati ben definiti: le basi in cui i narcos nascondono la propria attività. L?operazione che potrebbe. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Argomenti simili trattati di recente
IL LIVE - Venezuela, Trump frena su un possibile attacco. Maduro scrive a Putin e chiede aiuto a Cina e Iran - facebook.com Vai su Facebook
Venezuela, #Trump nega di voler attaccare il Paese. Cosa sta succedendo - X Vai su X
'Gli Usa pronti a colpire in Venezuela' ma Trump frena - E quella che era iniziata come una guerra degli Stati Uniti ai narcotrafficanti venezuelani potrebbe trasformarsi nell'ennesimo fronte di conflitto ... Lo riporta ansa.it
Venezuela, Trump frena su un possibile attacco. Maduro scrive a Putin e chiede aiuto a Cina e Iran - Gli Usa pronti a colpire le basi narcos in Venezuela, compresi siti militari del regime di Maduro usati per il contrabbando della droga. Lo riporta ilgazzettino.it
"Gli Usa pronti ad attaccare il Venezuela": Trump indica gli obiettivi, ma poi frena - Le forze militari statunitensi sono pronte all'azione, nel mirino porti e strutture militari. Secondo today.it