Gli Stati Uniti sarebbero vicini a un attacco in Venezuela. E gli obiettivi sono stati ben definiti: le basi in cui i narcos nascondono la propria attività. L?operazione che potrebbe. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Venezuela, Trump frena sull'attacco «imminente». Maduro chiede i missili a Putin per difendersi