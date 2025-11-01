Venezuela Trump frena sui raid contro Caracas Ma Maduro chiede aiuto a Putin
Roma, 1 novembre 2025 – Uno scenario di guerra senza (ancora) la guerra: la mira degli Stati Uniti nei Caraibi non è solo quella di eliminare il traffico di droga verso il proprio territorio da parte del Cartelo de los Soles – che deterrebbe una forte quantità del pericoloso fentanyl – ma in fin dei conti rovesciare in qualche modo il regime di Nicolas Maduro che dal 2013, succedendo a Hugo Chaves, guida con pugno sempre più duro la Repubblica Bolivariana del Venezuela nella quale ci sarebbero attualmente oltre 1000 detenuti politici e più di 170 oppositori del regime comunista di cui non si hanno più notizie, proprio come accadde ai desaparecidos delle dittature fasciste in Argentina, Cile, Brasile negli anni Settanta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
