Venezuela nel mirino di Washington | la nuova Dottrina Monroe e la guerra per il petrolio del XXI secolo

Ilgiornaleditalia.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli Stati Uniti preparano un intervento “contro i narcos”, ma il vero obiettivo è il controllo energetico del Sud America. Russia, Cina e Iran osservano, mentre Maduro chiede aiuto. La falsa crociata contro il narcotraffico Se qualcuno crede davvero che un eventuale attacco statunitense al Ve. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

venezuela nel mirino di washington la nuova dottrina monroe e la guerra per il petrolio del xxi secolo

© Ilgiornaleditalia.it - Venezuela nel mirino di Washington: la nuova “Dottrina Monroe” e la guerra per il petrolio del XXI secolo

Leggi anche questi approfondimenti

venezuela mirino washington nuovaLa nuova guerra alla droga: «Gli Usa pronti ad attaccare il Venezuela di Maduro» - Secondo i media americani, gli attacchi potrebbero essere imminenti. editorialedomani.it scrive

venezuela mirino washington nuovaVenezuela, Trump frena su un possibile attacco. Maduro scrive a Putin e chiede aiuto a Cina e Iran - Gli Usa pronti a colpire le basi narcos in Venezuela, compresi siti militari del regime di Maduro usati per il contrabbando della droga. Scrive ilmessaggero.it

venezuela mirino washington nuovaFinita una guerra deve iniziarne un'altra: il Venezuela nel mirino di Trump - Appena entrato in vigore l’accordo sul cessate il fuoco a Gaza, l’attenzione mondiale si è spostata di nuovo sulla guerra in Ucraina, ormai al quarto anno di combattimenti. Da tag24.it

Cerca Video su questo argomento: Venezuela Mirino Washington Nuova