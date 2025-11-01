Venezuela nel mirino di Washington | la nuova Dottrina Monroe e la guerra per il petrolio del XXI secolo
Gli Stati Uniti preparano un intervento “contro i narcos”, ma il vero obiettivo è il controllo energetico del Sud America. Russia, Cina e Iran osservano, mentre Maduro chiede aiuto. La falsa crociata contro il narcotraffico Se qualcuno crede davvero che un eventuale attacco statunitense al Ve. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
L'escalation Usa-Venezuela potrebbe sfociare a breve in raid aerei Porti, aeroporti e basi militari finiti nel mirino di Trump, con il pretesto che rappresentano "punti di collegamento tra bande del narcotraffico e il regime di Maduro". Estefano Tamburrini - X Vai su X
Il #Venezuela è nel mirino degli Usa - facebook.com Vai su Facebook
La nuova guerra alla droga: «Gli Usa pronti ad attaccare il Venezuela di Maduro» - Secondo i media americani, gli attacchi potrebbero essere imminenti. editorialedomani.it scrive
Venezuela, Trump frena su un possibile attacco. Maduro scrive a Putin e chiede aiuto a Cina e Iran - Gli Usa pronti a colpire le basi narcos in Venezuela, compresi siti militari del regime di Maduro usati per il contrabbando della droga. Scrive ilmessaggero.it
Finita una guerra deve iniziarne un'altra: il Venezuela nel mirino di Trump - Appena entrato in vigore l’accordo sul cessate il fuoco a Gaza, l’attenzione mondiale si è spostata di nuovo sulla guerra in Ucraina, ormai al quarto anno di combattimenti. Da tag24.it