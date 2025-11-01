Venezuela in arrivo nei Caraibi la portaerei Usa Gerald Ford con altre tre navi da guerra | a bordo 4.000 militari
La tensione nelle acque dei Caraibi di fronte al Venezuela è destinata a salire: gli Stati Uniti stanno infatti inviando la anche portaerei Uss Gerald Ford che dovrebbe arrivare a destinazione la prossima settimana. Lo riporta il Washington Post, spiegando che la portaerei é accompagnata da altre tre navi da guerra, per un totale di 4.000 militari a bordo. Crosetto: l'intervento Usa contro i narcos. 🔗 Leggi su Feedpress.me
