Venezuela Crosetto | Fentanyl in Usa disastroso per intere generazioni

” Quello che sta succedendo è nella logica di questi anni. E’ un mondo come dico da tempo instabile nel quale a prevalere sono gli scontri tra grandi potenze e non tra grandi democrazie, in cui sembra che il destino del mondo venga deciso in base alla potenza delle nazioni e non in base al diritto internazionale o ad altre logiche. Quello che avviene in Venezuela ha un significato particolare. Nelle città americane il Fentanyl sta compiendo un disastro su un’intera generazione, è diventato quasi un elemento di sopravvivenza sociale per l’America. Penso che l’intervento da parte degli Stati Uniti sarà molto duro. 🔗 Leggi su Lapresse.it

