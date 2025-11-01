Venezuela Crosetto | Fentanyl in Usa disastroso per intere generazioni
” Quello che sta succedendo è nella logica di questi anni. E’ un mondo come dico da tempo instabile nel quale a prevalere sono gli scontri tra grandi potenze e non tra grandi democrazie, in cui sembra che il destino del mondo venga deciso in base alla potenza delle nazioni e non in base al diritto internazionale o ad altre logiche. Quello che avviene in Venezuela ha un significato particolare. Nelle città americane il Fentanyl sta compiendo un disastro su un’intera generazione, è diventato quasi un elemento di sopravvivenza sociale per l’America. Penso che l’intervento da parte degli Stati Uniti sarà molto duro. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Una nave lanciamissili statunitense è arrivata ieri davanti aTrinidad e Tobago, il piccolo arcipelago a circa dieci chilometri dalle coste del Venezuela. La nave era visibile al largo della capitale Port of Spain - facebook.com Vai su Facebook
Venezuela, Crosetto: "Fentanyl in Usa disastroso per intere generazioni" - (LaPresse) " Quello che sta succedendo è nella logica di questi anni. Riporta stream24.ilsole24ore.com
Venezuela, in arrivo nei Caraibi la portaerei Usa Gerald Ford con altre tre navi da guerra: a bordo 4.000 militari - La tensione nelle acque dei Caraibi di fronte al Venezuela è destinata a salire: gli Stati Uniti stanno infatti inviando la anche portaerei Uss Gerald Ford che dovrebbe arrivare a destinazione la pros ... Si legge su msn.com
Usa individuano obiettivi militari per possibile raid in Venezuela - Rischio di possibile escalation nella campagna che finora è rivolta soltanto alle imbarcazioni sospettate di trasportare droga ... Da ilsole24ore.com