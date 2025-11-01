Venezuela Crosetto | Fentanyl in Usa disastroso per intere generazioni

Lapresse.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

” Quello che sta succedendo è nella logica di questi anni. E’ un mondo come dico da tempo instabile nel quale a prevalere sono gli scontri tra grandi potenze e non tra grandi democrazie, in cui sembra che il destino del mondo venga deciso in base alla potenza delle nazioni e non in base al diritto internazionale o ad altre logiche. Quello che avviene in Venezuela ha un significato particolare. Nelle città americane il Fentanyl sta compiendo un disastro su un’intera generazione, è diventato quasi un elemento di sopravvivenza sociale per l’America. Penso che l’intervento da parte degli Stati Uniti sarà molto duro. 🔗 Leggi su Lapresse.it

venezuela crosetto fentanyl in usa disastroso per intere generazioni

© Lapresse.it - Venezuela, Crosetto: "Fentanyl in Usa disastroso per intere generazioni"

Altri contenuti sullo stesso argomento

venezuela crosetto fentanyl usaVenezuela, Crosetto: "Fentanyl in Usa disastroso per intere generazioni" - (LaPresse) " Quello che sta succedendo è nella logica di questi anni. Riporta stream24.ilsole24ore.com

venezuela crosetto fentanyl usaVenezuela, in arrivo nei Caraibi la portaerei Usa Gerald Ford con altre tre navi da guerra: a bordo 4.000 militari - La tensione nelle acque dei Caraibi di fronte al Venezuela è destinata a salire: gli Stati Uniti stanno infatti inviando la anche portaerei Uss Gerald Ford che dovrebbe arrivare a destinazione la pros ... Si legge su msn.com

Usa individuano obiettivi militari per possibile raid in Venezuela - Rischio di possibile escalation nella campagna che finora è rivolta soltanto alle imbarcazioni sospettate di trasportare droga ... Da ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Venezuela Crosetto Fentanyl Usa