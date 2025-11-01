Venezia Mimmo e il grande equivoco dei turisti | i delfini non ridono
C’era una volta. anzi c’è ancora, perché non è una fiaba, nella laguna di Venezia, lo chiamano Mimmo, e i turisti lo fotografano come fosse un’attrazione, “che bello, ci sono i delfini”, dicono, mentre le autorità cercano di riportarlo fuori, per il semplice fatto che i delfini non vanno in vacanza nei canali, e non sono venuti a Venezia per farsi vedere. Ma come, i delfini? Così carini? Così simpatici anche negli acquari? Così sempre felici! Mimmo compare nella laguna dallo scorso luglio e è ormai una presenza fissa soprattutto nel Bacino di San Marco. Secondo i biologi del Museo di Storia Naturale Giancarlo Ligabue di Venezia, entra e riesce periodicamente dal mare aperto, attratto dal cibo e dal movimento, tuttavia resta intrappolato sempre più a lungo nei canali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Altre letture consigliate
#Venezia si mobilita per salvare Mimmo, il #delfino che nuota nelle acque del Bacino di San Marco. La sua presenza ha conquistato cittadini e turisti, ma è un campanello d'allarme - facebook.com Vai su Facebook
Salviamo Mimmo, il delfino che nuota nel Bacino di San Marco a Venezia: deve tornare in mare aperto - X Vai su X
Venezia si mobilita per salvare «Mimmo», il delfino di San Marco: «Deve tornare in mare». Ma c'è chi organizza tour per scattarsi un selfie - La Guardia Costiera: «Non avvicinatevi all’animale», presto un nuovo tentativo per portarlo fuori dalla lagun ... Riporta msn.com
Venezia, 33enne residente a Firenze annega nel Canal Grande - Venezia, 4 ottobre 2025 – Il corpo di un uomo, annegato probabilmente per cause accidentali, è stato scoperto nelle prime ore di oggi a Venezia nel Canal Grande, di fronte alla stazione ferroviaria di ... lanazione.it scrive
Tuffo nel Canal Grande, multati e allontanati da Venezia - Due turisti residenti nel Regno Unito si sono tuffati ieri nel Canal Grande e nel Rio di San Vidal a Venezia, proprio sotto l'ex consolato britannico. Segnala ansa.it