Venezia Mimmo e il grande equivoco dei turisti | i delfini non ridono

C’era una volta. anzi c’è ancora, perché non è una fiaba, nella laguna di Venezia, lo chiamano Mimmo, e i turisti lo fotografano come fosse un’attrazione, “che bello, ci sono i delfini”, dicono, mentre le autorità cercano di riportarlo fuori, per il semplice fatto che i delfini non vanno in vacanza nei canali, e non sono venuti a Venezia per farsi vedere. Ma come, i delfini? Così carini? Così simpatici anche negli acquari? Così sempre felici! Mimmo compare nella laguna dallo scorso luglio e è ormai una presenza fissa soprattutto nel Bacino di San Marco. Secondo i biologi del Museo di Storia Naturale Giancarlo Ligabue di Venezia, entra e riesce periodicamente dal mare aperto, attratto dal cibo e dal movimento, tuttavia resta intrappolato sempre più a lungo nei canali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

