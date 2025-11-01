Va in archivio anche il terzo, nonché penultimo giorno di competizioni a Palermo, città che ospita in tre dislocamenti diversi – nello specifico Mondello, Sferracavallo e Isola Delle Femmine – i Campionati Italiani 2025 di vela riservati alle classi olimpiche. Un day-3 molto particolare, in quanto malgrado il cielo splendente sopra le acque siciliane il vento non ha concesso granché nell’area di Mondello, lasciando a riva gli specialisti del 470 e dell’ILCA. Nel Nacra 17 non si arresta la corsa trionfale di Gianluigi Ugolini-Maria Giubilei, avanti dopo otto regate complessive con 8 punti netti (1-2-1-1 il ruolino di oggi) conservando una distanza oltremodo importante sulla concorrenza. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Vela: Ugolini-Giubilei giganteggiano nel day-3 ai Campionati Italiani di Palermo. Bene Chiavarini