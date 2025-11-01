Vela | Ugolini-Giubilei giganteggiano nel day-3 ai Campionati Italiani di Palermo Bene Chiavarini

Oasport.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Va in archivio anche il terzo, nonché penultimo giorno di competizioni a Palermo, città che ospita in tre dislocamenti diversi – nello specifico Mondello, Sferracavallo e Isola Delle Femmine – i Campionati Italiani 2025 di vela riservati alle classi olimpiche. Un day-3 molto particolare, in quanto malgrado il cielo splendente sopra le acque siciliane il vento non ha concesso granché nell’area di Mondello, lasciando a riva gli specialisti del 470 e dell’ILCA. Nel Nacra 17 non si arresta la corsa trionfale di Gianluigi Ugolini-Maria Giubilei, avanti dopo otto regate complessive con 8 punti netti (1-2-1-1 il ruolino di oggi) conservando una distanza oltremodo importante sulla concorrenza. 🔗 Leggi su Oasport.it

vela ugolini giubilei giganteggiano nel day 3 ai campionati italiani di palermo bene chiavarini

© Oasport.it - Vela: Ugolini-Giubilei giganteggiano nel day-3 ai Campionati Italiani di Palermo. Bene Chiavarini

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Vela, Ugolini/Giubilei svettano nel day-1 dei Campionati Italiani a Palermo. Bene anche Maggetti - Ieri si è disputata la giornata d'apertura dei Campionati Italiani Classi Olimpiche 2025 di vela, in programma a Palermo fino a domenica 2 novembre. Secondo oasport.it

Vela: Ugolini-Giubilei argento ai Mondiali Nacra 17 a Cagliari - Medaglia d'argento per Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei ai Mondiali di Nacra 17, l'appuntamento più importante della stagione post olimpica svoltosi a Cagliari, nel Golfo degli Angeli. Segnala ansa.it

Il Truman show di Gualtieri: la Vela inaugurata per il Giubileo dei giovani non è affatto completata - Sabato 2 e domenica 3 agosto si svolgerà l’incontro giubilare di papa Leone XIV con un milione di giovani provenienti da tutto il mondo. Come scrive ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Vela Ugolini Giubilei Giganteggiano