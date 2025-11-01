Finalmente la passerella che collega Villa Sant’Antonio al centro commerciale Città delle stelle è stata rifatta. Il vecchio ponticello, ormai usurato dal tempo è stato sostituito con una nuova passerella, della lunghezza di 6 metri e della larghezza di 1,6 metri, che ripristina l’attraversamento ciclopedonale del fosso Rio Secco a Villa Sant’Antonio, nel comune di Ascoli Piceno. Da tempo, proprio dalle nostre colonne si erano alzate le preoccupazioni e le proteste dei cittadini, che chiedevano a gran voce di sistemare la struttura, ormai completamente usurata. Attraversarla rappresentava un autentico percorso ad ostacoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vecchio ponticello sistemato. Era da troppo tempo poco sicuro