Inter News 24 . Le parole dell’allenatore dell’Inter U23. Il tecnico dell’ Inter U23, Stefano Vecchi, ha espresso un giudizio netto sulle ambizioni del Vicenza nel campionato di Serie C. Intervistato dal Giornale di Vicenza, Vecchi ha dichiarato che la sua ex squadra è la “favorita assoluta” per la promozione in Serie B. L’allenatore, che conosce bene l’ambiente biancorosso, ha sottolineato come il club veneto abbia tutti gli elementi per salire di categoria. Ha evidenziato due fattori chiave: l’opportunità di giocare da prima in classifica e la presenza di una società e di un ambiente consolidati che meritano di raggiungere il “piano di sopra”. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Vecchi non ha dubbi sul Vicenza: «Lei la favorita nel suo girone, merita di salire in B!»