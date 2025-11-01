Varato il sottomarino russo Khabarovsk | può portare il super-siluro nucleare Poseidon Mosca | Un giorno importante per noi
Roma, 1 novembre 2025 – È stato varato oggi il sottomarino nucleare russo Khabarovsk, progettato da Mosca per trasportare il drone subacqueo a capacità nucleare Poseidon. Il varo è avvenuto a Severodvinsk, nel nord della Russia. Lo scrive l'agenzia di stampa Tass. Alla cerimonia di lancio ha preso parte il ministro della Difesa russo Andrey Belousov, ha riferito il ministero della Difesa. "È un giorno importante per noi – ha dichiarato Belousov –. Il sottomarino nucleare pesante Khabarovsk lascia oggi gli scali di costruzione del rinomato cantiere Sevmash”. Il super-siluro Poseidon, l’arma “invincibile” dello zar . 🔗 Leggi su Quotidiano.net
