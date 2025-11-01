Vanja Milinkovic-Savic il pararigori del Napoli è diventato l’incubo dei milanisti
C’è un’arma psicologica che sta pesando sulla corsa scudetto, e veste la maglia numero uno del Napoli. Vanja Milinkovic-Savic non è più solo un portiere. È diventato un fattore, un gigante che entra nella testa dei rigoristi e li disintegra. La sua recente, incredibile abilità nel parare i tiri dal dischetto non è un semplice stato di forma: è una metamorfosi totale che sta regalando ad Antonio Conte punti d’oro, nati da un fondamentale in cui, fino a pochi mesi fa, il serbo era un disastro. Morata vs Vanja Milinkovi?-Savi? Penalty for Como pic.twitter.como5kUJ33TQo — Goals Xtra (@GoalsXtra) November 1, 2025 Come è diventato un para-rigori quasi infallibile?. 🔗 Leggi su Napolissimo.it
