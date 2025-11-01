Barzio (Lecco), 1 novembre 2025 – Escursionisti dispersi o in difficoltà nel mirino dei cacciatori. I cacciatori affiancano i tecnici del Soccorso alpino per aiutarli a cercare dispersi ed escursionisti in difficoltà. L'accordo Per la prima volta in assoluto è stato firmato un protocollo di collaborazione tra i tecnici volontari del Soccorso alpino e speleologico lombardo e le doppiette del Comprensorio di caccia delle Prealpi e delle Alpi lecchesi. Si tratta di una sperimentazione unica nel suo genere, che prevede che i cacciatori, autorizzati e formati, affianchino i volontari del Soccorso alpino della Valsassina in caso di necessità, soprattutto per quanto riguarda la ricerca di persone disperse. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Valsassina, dispersi in montagna: i cacciatori accanto ai volontari del Soccorso alpino