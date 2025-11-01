Valpharma l’Agenzia del farmaco ferma la produzione a Pennabilli | 200 lavoratori in cassa integrazione

Rimini, 1 novembre 2025 – Stop alla produzione di medicinali per uso umano alla Valpharma, l’azienda farmaceutica con sede a Pennabilli. A sospendere la produzione ci ha pensato l’Agenzia del farmaco nazionale dopo i controlli fatti eseguire alcune settimane fa. Nei giorni scorsi era la stessa Agenzia del farmaco a pubblicare una nota: “Con la determina numero aM - 1452025 del 14 ottobre 2025 è stata sospesa, ai sensi dell’art. 146 del decreto legislativo 219 del 24 aprile 2006, l’autorizzazione alla produzione di medicinali dell’officina farmaceutica sita in Pennabilli, via G. Morgagni 2, rilasciata alla società Valpharma International spa”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

