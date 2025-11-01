Valle Savio Confartigianato | La pianura si faccia carico della montagna

“Per sostenere chi fa impresa nei nostri territori montani e collinari servono interventi concreti e mirati. E' quanto afferma Claudio Alessandrini, presidente di Confartigianato Valle del Savio. “Serve rafforzare le infrastrutture, semplificare l’accesso ai finanziamenti e favorire la formazione. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it