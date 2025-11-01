Valeria Fonte risponde a Selvaggia Lucarelli | Ribadirei quanto scritto ma quelle chat dovevano restare segrete

«Si sta consumando un reato collettivo in cui giornali, sconosciuti e finti santi stanno mangiando su frasi e pensieri che tutte le persone coinvolte ribadirebbero di fronte a un microfono creando uno scoop che non esiste». Risponde così Valeria Fonte, scrittrice e attivista, alle polemiche che hanno travolto lei e alcune colleghe dopo un articolo a firma di Selvaggia Lucarelli pubblicato sul Fatto Quotidiano. Nell’articolo in questione, vengon riportati alcuni messaggi di un gruppo Whatsapp che include, oltre a Fonte, anche Carlotta Vagnoli e Flavia Carlini, in cui compaiono insulti a Sergio Mattarella, la stessa Lucarelli, Michela Murgia, Chiara Valerio e non solo. 🔗 Leggi su Open.online

