?Valanga sull' Ortles travolge sette scialpinisti | almeno 3 morti

Ilgazzettino.it | 1 nov 2025

SOLDA - Tragedia sulle montagne dell'Alto Adige dove nel pomeriggio di oggi, sabato 1 novembre, una valanga si è staccata nella zona dell?Ortles, vicino a Cima Vertana, e ha. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

valanga sull ortles travolge sette scialpinisti almeno 3 morti

Valanga sull'Ortles travolge sette scialpinisti: almeno 3 morti

valanga sull ortles travolgeValanga su Cima Vertana in Alto Adige, due gruppi di alpinisti travolti: morte 3 persone, due dispersi - La tragedia si è verificata sulla Cima Vertana, situata nella zona del gruppo dell'Ortles, in Alto Adige. Come scrive fanpage.it

Valanga in Alto Adige travolge due gruppi di escursionisti tedeschi: tre morti e due dispersi - Due gruppi di escursionisti di nazionalità tedesca sono stati travolti da una valanga che si è staccata in Alto Adige nella zona dell’ Ortles, nei pressi di Cima Vertana. ilfattoquotidiano.it scrive

Cima Vertana, valanga travolge gruppo di alpinisti: ci sono delle vittime - Tragedia su Cima Vertana nella zona del gruppo dell'Ortles in Alto Adige. Si legge su quotidiano.net

