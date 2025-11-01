?Valanga sull' Ortles travolge sette scialpinisti | almeno 3 morti

SOLDA - Tragedia sulle montagne dell'Alto Adige dove nel pomeriggio di oggi, sabato 1 novembre, una valanga si è staccata nella zona dell?Ortles, vicino a Cima Vertana, e ha. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - ?Valanga sull'Ortles travolge sette scialpinisti: almeno 3 morti

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Inter a valanga sull’Union SG, Napoli travolto dal PSV. Vincono tutte le big in Champions League - - X Vai su X

? Il caffè della domenica! Come reagiscono i cittadini alla valanga di informazioni che cambiano tumultuosamente in questi giorni? Qual è l’impatto di questa fase dei conflitti internazionali sull’economia occidentale? Ne abbiamo parlato con Venanzio P - facebook.com Vai su Facebook

Valanga su Cima Vertana in Alto Adige, due gruppi di alpinisti travolti: morte 3 persone, due dispersi - La tragedia si è verificata sulla Cima Vertana, situata nella zona del gruppo dell'Ortles, in Alto Adige. Come scrive fanpage.it

Valanga in Alto Adige travolge due gruppi di escursionisti tedeschi: tre morti e due dispersi - Due gruppi di escursionisti di nazionalità tedesca sono stati travolti da una valanga che si è staccata in Alto Adige nella zona dell’ Ortles, nei pressi di Cima Vertana. ilfattoquotidiano.it scrive

Cima Vertana, valanga travolge gruppo di alpinisti: ci sono delle vittime - Tragedia su Cima Vertana nella zona del gruppo dell'Ortles in Alto Adige. Si legge su quotidiano.net