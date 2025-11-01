?Valanga sull' Ortles travolge cinque scialpinisti | almeno 3 morti
SOLDA - Tragedia nelle montagne dell'Alto Adige dove oggi, sabato 1 novembre, una valanga si è staccata nella zona dell?Ortles, vicino a Cima Vertana, e ha travolto un gruppo di. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
Cima Vertana, valanga travolge gruppo di alpinisti: ci sono delle vittime - Tragedia sulla Cima Vertana nella zona del gruppo dell 'Ortles in Alto Adige. Come scrive quotidiano.net
Valanga su Cima Vertana in Alto Adige, due gruppi di alpinisti travolti: morte 3 persone, due dispersi - La tragedia si è verificata sulla Cima Vertana, situata nella zona del gruppo dell'Ortles, in Alto Adige. Riporta fanpage.it
Alto Adige, valanga su Cima Vertana: morti 3 alpinisti, 2 dispersi - Nella zona del gruppo dell'Ortles un gruppo di cinque alpinisti tedeschi è stato travolto. Segnala avvenire.it