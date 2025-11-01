?Valanga sull' Ortles travolge cinque scialpinisti | almeno 3 morti

SOLDA - Tragedia nelle montagne dell'Alto Adige dove oggi, sabato 1 novembre, una valanga si è staccata nella zona dell?Ortles, vicino a Cima Vertana, e ha travolto un gruppo di. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

