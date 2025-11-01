Valanga sulla Cima Vertana in Alto Adige tre morti

AGI - Tragedia sulla Cima Vertana nella zona del gruppo dell'Ortles in Alto Adige. Una valanga ha travolto un gruppo di alpinisti e tre persone sono morte. Lo apprende l'AGI dal Soccorso alpino. Secondo quanto appreso, sarebbero tutti di nazionalità tedesca. Il gruppo di escursionisti era formato da cinque persone e stava scalando la parete nord. La tragedia si è consumata a circa 3.200 metri. L'allarme è scattato verso le 15,50 dopo che la slavina si sarebbe staccata da sotto la cima. Tra gli appassionati di alpinismo e sci alpinismo la Cima Vertana, alta 3.545 metri, è sicuramente una delle più frequentate in quella zona al cospetto di sua 'maesta'' l'Ortles. 🔗 Leggi su Agi.it

